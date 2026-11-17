Госпиталь для ветеранов войн Казани занял первое место в конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной власти» и получил грант в 1 млн рублей на модернизацию архива. О подготовке к конкурсу рассказал сегодня главврач учреждения Ильдар Фахрутдинов на брифинге в Казани.

«Госпиталь – одна из ведущих медицинских организаций для оказания помощи ветеранам боевых действий, участникам СВО, пациентам пожилого и старшего возраста. Здесь работают более 600 сотрудников, в том числе 170 врачей», – сообщил он.

При консультативной поликлинике действуют отделение амбулаторной медицинской реабилитации, горячая линия для участников СВО и контакт-центр. В 2020 году там же открыт военно-исторический музей, коллекция которого пополняется, в том числе ветеранами боевых действий из зоны СВО.

По словам Фахрутдинова, архивно-медицинские документы – уникальная историческая ценность: они фиксируют подвиги и этапы лечения, обеспечивают защиту прав ветеранов. Госпиталь является источником комплектования Госархива РТ; с 2021 года документы формируются в системе «Электронное здравоохранение РТ», а с октября 2024 года назначен ответственный за архив, медсестры и медрегистраторы проходят обучение.

Ранее архивы размещались в двух помещениях площадью более 24 кв. м (управленческая документация) и трех помещениях более 62 кв. м (медицинский архив на 140 тысяч карт), где использовались деревянные шкафы и картонные коробки. Была разработана стратегия технического оснащения: запрошены коммерческие предложения, смоделированы 3D-модели размещения оборудования, по итогам торгов поставлено архивное оборудование.

«Медицинский архив полностью оборудован металлическими стеллажами, в ближайшее время ожидается допоставка стеллажей и архивных коробок», – заключил главный врач.