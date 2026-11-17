Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании соглашения с 37-летним нападающим Евгением Дадоновым. Контракт рассчитан до 31 мая 2029 года.

Дадонов провел 12 сезонов в НХЛ, где сыграл 696 матчей и набрал 384 (172+212) очка. В КХЛ за шесть сезонов форвард записал на свой счёт 300 (154+146) очков в 382 играх и дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал переход:

«Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровня. Дадонов знает, как побеждать, хорошо знаком тренерскому штабу и подходит нам по личным качествам. С его приходом укрепляем группу лидеров и даём нашим молодым игрокам пример профессионализма».

Ожидается, что Дадонов присоединится к команде в декабре, когда будут решены все организационные вопросы, связанные с переездом его семьи в Россию. Будем следить за выступлениями форварда в «Ак Барсе».