На общественных слушаниях в Тукаевском районе проектировщики рассказали о технологиях сортировки и компостирования мусора, а также о мерах защиты почвы и подземных вод. Жители подняли вопросы расположения объекта, экологической безопасности и маршрутов мусоровозов. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Строительство комплекса предусмотрено Территориальной схемой обращения с отходами Республики Татарстан

Фото: © «Татар-информ»

Зачем нужен новый комплекс

В здании администрации Тукаевского района накануне прошли общественные слушания по проекту строительства комплекса по переработке отходов (КПО). Необходимость нового объекта связана с нехваткой свободных мощностей действующих полигонов Татарстана. При этом значительная часть мусора по-прежнему отправляется на захоронение, хотя многие отходы можно отсортировать и использовать повторно.

Строительство комплекса предусмотрено Территориальной схемой обращения с отходами Республики Татарстан. Его создание должно помочь региону выполнить задачи, обозначенные в Указе Президента России от 7 мая 2024 года №309: к 2030 году обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов (ТКО) и сократить долю их захоронения до 50%.

Новый объект планируют разместить в Князевском сельском поселении Тукаевского района. Он будет рассчитан на прием и обработку 250 тыс. тонн отходов в год. Проект предусматривает сортировку всего поступающего мусора, извлечение вторичного сырья, компостирование органической фракции и захоронение отходов, которые нельзя использовать повторно.

Кроме решения экологических задач, строительство комплекса должно создать новые рабочие места. По данным проекта, на предприятии смогут трудоустроиться 546 человек. Для сотрудников предусмотрены бытовые помещения, столовая и фельдшерский пункт.

Фото: ИЦ Тукаевского района

Как будут сортировать и перерабатывать мусор

Технологическую часть проекта на слушаниях представил начальник бюро главных инженеров проектов АО «ППР» Иван Нилов. По его словам, работа комплекса будет организована по полному циклу. При поступлении мусоровозы пройдут радиационный контроль и двойное взвешивание.

Сортировке будут подвергать 100% поступающих отходов. Из общей массы планируют извлекать около 15% вторичных ресурсов: пластик, тетрапак, стекло, черные и цветные металлы, бумагу и картон. Отобранные материалы спрессуют и подготовят к отправке на предприятия для дальнейшей переработки.

Еще около 40% органических и других отходов, пригодных для подготовки технического грунта, направят на компостирование. Для этого предусмотрена специальная технология с использованием закрытых железобетонных тоннелей. В них автоматически подается воздух и поддерживается необходимая температура.

«Компостирование проходит в закрытых железобетонных тоннелях с автоматизированной подачей воздуха и контролем температуры – цикл занимает всего 21 день. В отличие от мембранных технологий здесь исключены залповые выбросы при выгрузке: перед открытием ворот усиливается вытяжка, а весь удаляемый воздух проходит двухступенчатую очистку через моющий бокс и биофильтр», – пояснил Иван Нилов.

По расчетам проектировщиков, комплекс сможет производить до 48 тыс. тонн технического грунта в год. Его планируют использовать для пересыпки и изоляции отходов на полигоне. Мусор, который не удастся переработать или использовать повторно, отправят на захоронение.

Фото: ИЦ Тукаевского района

Как проект защитит почву и подземные воды

Экологическую часть проекта представил начальник отдела экологии АО «ППР» Алексей Виноградов. Особое внимание он уделил защите окружающей среды и инженерным решениям, которые должны исключить попадание загрязняющих веществ в почву и подземные воды.

По словам специалиста, комплекс разместится на участке площадью 58,33 га. При выборе территории учитывали расположение особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и источников водоснабжения.

«Для такого типа объектов санитарно-защитная зона устанавливается в радиусе 1 тыс. метров от границ участка – все населенные пункты находятся за ее пределами и вне зоны влияния комплекса. Использование местных водных ресурсов и сброс стоков в местные водоемы полностью исключены. Проведенные расчеты подтверждают, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе и уровень шума как при строительстве, так и при эксплуатации остаются ниже установленных нормативов», – отметил Алексей Виноградов.

В проекте также предусмотрена многоступенчатая инженерная защита полигона. Она должна работать на протяжении всего срока его эксплуатации – от начала заполнения до завершения использования. Ее основная задача – не допустить попадания фильтрата, образующегося при разложении отходов, в почву и грунтовые воды.

Ильдус Камалов Фото: ИЦ Тукаевского района

Какие вопросы задали жители

После презентации проекта участники слушаний смогли задать вопросы представителям проектных организаций и заказчика – ООО «Гринта». Обсуждение затронуло экологическую безопасность будущего объекта, его расположение и организацию перевозки отходов.

В частности, общественник-эколог, бывший депутат горсовета Набережных Челнов Ильдус Камалов обратил внимание на промышленную нагрузку на территорию вокруг города. По его мнению, при выборе площадки для такого объекта в первую очередь необходимо учитывать состояние подземных вод.

Он отметил, что в бассейне местных малых рек находятся 23 населенных пункта, а также большое количество скважин и колодцев. Камалов предложил создать общественную экологическую комиссию и дополнительно рассмотреть другие варианты размещения комплекса – на расстоянии 35–45 км от Набережных Челнов.

Представители проектных организаций ответили, что при подготовке документации провели инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. По их словам, проект предусматривает нормативный разрыв не менее двух метров между основанием полигона и уровнем грунтовых вод. Материалы также должны пройти государственную экологическую экспертизу.

Фото: © «Татар-информ»

Отдельно специалисты пояснили, что при расчетах воздействия комплекса на атмосферный воздух учитывали официальные данные Росгидромета о фоновых концентрациях загрязняющих веществ с учетом уже действующих предприятий промышленной зоны.

Участники встречи также поинтересовались, применяются ли подобные технологии в других регионах России. В качестве примеров проектировщики назвали комплекс по переработке отходов «Нева» в Московской области и площадку «Волхонка» в Санкт-Петербурге, где используются аналогичные решения по закрытому тоннельному компостированию.

Еще один вопрос касался движения мусоровозов. Житель поселка совхоза «Татарстан» попросил исключить проезд спецтранспорта через населенные пункты и садовые общества.

Представители отрасли заверили, что маршруты мусоровозов закреплены в территориальной схеме, а въезд в жилые кварталы не предусмотрен. По их словам, машины оборудованы датчиками ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их передвижение в режиме реального времени.

Фото: ИЦ Тукаевского района

Замечания жителей внесут в протокол

Подводя итоги встречи, руководитель исполнительного комитета Тукаевского района Ленар Маняпов сообщил, что все поступившие вопросы, предложения и замечания будут внесены в протокол слушаний. По каждому из них в установленные сроки подготовят письменные ответы.

В частности, это касается предложений Ильдуса Камалова по экологической безопасности и выбору площадки, а также вопросов организации дорожного движения.

Дополнительные письменные замечания и предложения жители могут направлять до 27 ноября включительно. После завершения общественных обсуждений проектную документацию и протокол направят на государственную экологическую экспертизу.

Строительство комплекса запланировано на 2027–2029 годы.