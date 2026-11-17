Чаще всего жители столицы Татарстана конфликтуют со своими родственниками из-за немытой посуды и беспорядка в доме. Об этом свидетельствуют результаты опроса Sokolov, который есть в распоряжении «Татар-информа».

Треть жителей столицы Татарстана конфликтуют из-за невыполненных обещаний или забытых важных дат. Залипание в телефоне во время разговора или совместного времяпрепровождения раздражает 28% опрошенных, а каждый четвертый казанец признался, что ссорится из-за опозданий другого человека.

Кроме того, 18% респондентов признались, что ссорились из-за забытого на важную дату подарка, а 7% становились участниками конфликта из-за слишком дешевого презента.

После незначительного конфликта почти половина опрошенных предпочитают просто продолжить общаться как и ранее, не возвращаясь к причинам ссоры. Для примирения 48% респондентов назвали самым эффективным способом наладить отношения спокойный разговор, 43% жителей столицы Татарстана ждут извинений, треть опрошенных — объятий.