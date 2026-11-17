За прошедшие сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его данным, в Грайворонском и Шебекинском округах погибли два мирных жителя, а мужчина, получивший ранения в Шебекинском округе 27 октября, скончался в больнице.

«Приношу самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких», – написал Шуваев в МАКС.

Кроме того, 19 человек пострадали в результате ударов ВСУ в Белгороде, а также в Алексеевском, Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах. Среди пострадавших – двое подростков. Восемь человек находятся в медицинских учреждениях.

«Желаю всем раненым скорейшего выздоровления и возвращения к родным», – резюмировал Шуваев.