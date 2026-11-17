Совет Госдумы 16 ноября принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Между первым и вторым чтениями прошло всего несколько дней: Госдума одобрила инициативу 11 ноября, теперь сроки дальнейшего рассмотрения остаются неизвестными. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Депутат Госдумы от Татарстана Амир Хамитов назвал снятие законопроекта хорошей новостью.

«Снятие законопроекта о дистанционной продаже вина через «Почту России» со второго чтения считаю хорошей новостью. Мы с самого начала выступали против этой инициативы. Поддержка отечественного виноделия – важная задача, но решать ее за счет расширения доступности алкоголя нельзя. У государства есть другие инструменты помощи производителям: развитие производства, инвестиции, модернизация отрасли и продвижение российской продукции», – сказал он.

По его словам, у депутатов были серьезные вопросы и к самому механизму эксперимента: как контролировать передачу алкоголя конечному покупателю, как исключить его попадание к несовершеннолетним и зачем вообще вовлекать «Почту России» в дистанционную торговлю спиртным.

«Поэтому считаю, что решение отложить рассмотрение законопроекта – результат общей работы депутатов, которые открыто обозначили свою позицию и указали на риски инициативы. Отдельно отмечу взвешенный подход председателя Госдумы Вячеслава Володина. Для нас принципиально важно, чтобы при принятии таких решений на первом месте оставались здоровье граждан, благополучие семей и безопасность детей. Развитие бизнеса не должно идти в ущерб этим ценностям», – подчеркнул Хамитов.