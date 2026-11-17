В Казани установят мемориальную доску языковеду Диляре Тумашевой
В Казани установят мемориальную доску действительному члену Академии наук Республики Татарстан, доктору филологических наук, профессору Диляре Тумашевой. Соответствующее постановление подписал Кабинет Министров Республики Татарстан.
Доска появится на фасаде здания по адресу: улица Кремлевская, дом 2А/4.
Текст на русском и татарском языках будет гласит, что в этом доме в 1972–2006 годах жила видный языковед-тюрколог, заслуженный деятель науки РФ и РТ, кавалер ордена Ленина, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, действительный член Академии наук РТ, доктор филологических наук, профессор Диляра Гарифовна Тумашева.