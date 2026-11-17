Скриншот документации

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия намерен включить городище Бизяки в Менделеевском районе в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, археологический памятник расположен на левом берегу ручья Бизякинка, на правобережье Камы. Он находится примерно в 3 км к северо-востоку от мечети в селе Бизяки. Датируется городище III веком до нашей эры – V веком нашей эры.

Скриншот документации

Проект приказа также предусматривает утверждение границ территории памятника и особого режима ее использования. В частности, на территории городища разрешат проводить археологические исследования, а также земляные, строительные и другие хозяйственные работы при условии обеспечения сохранности объекта и согласования необходимых документов с уполномоченным органом.

Проведение таких работ без мер по сохранению археологического памятника предлагается запретить. При этом доступ граждан к городищу должен быть обеспечен.

После утверждения приказа сведения о границах территории объекта планируется внести в Единый государственный реестр недвижимости.