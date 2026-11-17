В октябре средняя сумма кредита на новый автомобиль выросла на 15% – с 1,52 до 1,75 млн рублей. Это максимальный показатель с начала 2025 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Рост среднего чека обеспечил рекордный месячный объем автокредитов с начала года – 190,4 млрд рублей, при этом число ссуд практически не изменилось.





Валерия Попова: «Доля кредитов на новые машины составила 67% от общего количества и 70% от объема»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рекордные выдачи и рост чеков

По данным ОКБ, в октябре 2026 года банки выдали 113,71 тыс. автокредитов (+1% к сентябрю), объем выдач достиг рекордных с начала года 190,40 млрд рублей (+6% за месяц). Средний срок кредита на новое авто сократился с 67 до 65 месяцев. Доля кредитов на новые машины составила 67% от общего количества и 70% от объема. В сегменте подержанных авто средний чек незначительно снизился – с 1,536 до 1,518 млн рублей, а средний срок не изменился.

Рост среднего чека в сегменте новых авто связан с приостановкой льготного автокредитования: лимиты на 2026 год исчерпаны в третьем квартале, отмечает старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова. В конце сентября Минпромторг сообщил о досрочном освоении средств, заложенных на программы льготного автокредитования, и их действие приостановили.

«Без субсидии выпал дешевый сегмент – льготная программа действовала на машины стоимостью до 2 млн рублей, – и выдачи сместились в дорогие модели, отсюда скачок среднего чека. Исчезновение субсидированной ставки сделало длинный кредит невыгодным – сроки сократились», – пояснила Попова.

Константин Лигачев: «Средняя сумма кредита на автомобиль выросла, потому что машины постоянно дорожают, особенно новые, – цены поднимают регулярно, соответственно, растет и стоимость кредита» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Октябрь и ноябрь – продажные месяцы, январь и февраль – провал

Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с «Татар-информом» выразил мнение, что рост средней суммы кредита связан с подорожанием автомобилей и изменением структуры спроса.

«Средняя сумма кредита на автомобиль выросла, потому что машины постоянно дорожают, особенно новые, – цены поднимают регулярно, соответственно, растет и стоимость кредита. Здесь все пока закономерно. Ставка ЦБ встала, но условий для получения кредита ввели много – сейчас это стало сложнее. На стоимость машин это сильно не повлияет: машины как стоили, так и стоят. Спрос упал, потому что не было кредитов, а сейчас кредиты пошли – и спрос пошел. По статистике продажи поднялись, автостат писал о 6% за октябрь», – сказал он.

Сейчас конец года, октябрь-ноябрь – более-менее продажные месяцы, а январь-февраль окажутся провальными, считает спикер. «Утильсбор подорожает, соответственно, машины подорожают, и кредиты будут дорожать. Сейчас условия сделали такие, что автокредиты на семь и даже на пять лет будет сложно взять. Что будет дальше – непонятно», – заключил Лигачев.

Программа льготного автокредитования в России позволит приобрести новый автомобиль российского производства с господдержкой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Льготное автокредитование возобновят с 1 декабря

Программа льготного автокредитования в России возобновит работу 1 декабря. Она позволит приобрести новый автомобиль российского производства с господдержкой: размер скидки составит от 10% до 40% в зависимости от категории покупателя и выбранной машины.

Господдержка будет учитываться при внесении первоначального взноса либо пойдет на уменьшение основного долга, поэтому покупателю потребуется взять меньшую сумму кредита. Процентную ставку и срок погашения закрепят в кредитном договоре.

В Альфа-банке сообщили, что в ноябре-декабре ожидают роста выдач в обоих сегментах, а дополнительное финансирование льготного автокредитования поддержит спрос на новые автомобили Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что будет с рынком в конце года и после Нового года

Банкиры не ожидают повторения октябрьской ситуации в последние два месяца года. В Альфа-банке сообщили, что в ноябре-декабре ожидают роста выдач в обоих сегментах за счет традиционного сезонного спроса и скидок от дилеров, а дополнительное финансирование льготного автокредитования поддержит спрос на новые автомобили.

С 1 января 2027 года рынок ждет изменение подходов из-за новых макропруденциальных лимитов Банка России, напоминает начальник управления автокредитования «Инго банка» Андрей Еременко.

По его словам, регулятор ограничит выдачу автокредитов на срок более семи-восьми лет, что напрямую ударит по сегменту машин с пробегом, где средний срок сейчас вплотную приблизился к этому порогу – 78 месяцев. Постепенно сроки в сегменте б/у начнут вынужденно сокращаться, что потребует от заемщиков увеличения первоначального взноса, отметил Еременко.

Ранее средний размер выданного автокредита в России в августе 2026 года составил 1,59 млн рублей. Показатель вырос на 11,1% по сравнению с августом прошлого года и на 1,2% относительно июля.