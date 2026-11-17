18-летний житель Казани отдал курьеру мошенников 7 млн рублей, принадлежащие его родителям. Об этом сообщает МВД по РТ. Аферисты убедили юношу передать курьеру деньги для проверки на подлинность.

Полицейские установили личность курьера и задержали его. Им оказался житель Чебоксар 2008 года рождения. Выяснилось, что паренек забрал деньги и драгоценности еще и у девушки-подростка, проживающей в Казани. Мошенники заявили, что у ее родителей могут быть проблемы из-за «меченых купюр». Девушка передала курьеру сейф с украшениями и деньгами, сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

Вину молодой курьер аферистов признал. На допросе он рассказал, что информацию о возможности заработать нашел в Интернете. Юношу поместили под домашний арест.