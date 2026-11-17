Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков стал популярным среди западных пользователей соцсетей после переговоров российского лидера со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Пользователи восхитились профессионализмом специалиста и его манерой речи. 15 ноября Садыков прокомментировал свою неожиданную популярность.

По его словам в беседе с телеканалом «Звезда», он и его коллеги делают свою работу и стараются делать ее хорошо. После встречи в Кремле в социальных сетях начали распространяться видеозаписи с участием переводчика. Пользователи обратили внимание на его профессионализм, выразительную мимику и способность точно передавать не только слова, но и интонации российского президента.

В комментариях иностранные зрители отметили отточенную речь Садыкова, его концентрацию и выдержку, а некоторые высоко оценили его владение английским языком.