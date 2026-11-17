Татарстанец получил ожог головы при пожаре в бане
Пожар произошел в Тукаевском районе Татарстана, в СНТ «Дизелист». Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в садовом товариществе горела дощатая баня с пристроем.
В результате происшествия пострадал 48-летний мужчина, получив термический ожог головы 1 степени. От госпитализации пострадавший отказался.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования: короткое замыкание шнура питания электрообогревателя в пристрое бани.