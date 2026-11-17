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Покупка автомобиля с пробегом сопряжена с множеством мошеннических схем, и универсальной защиты от всех не существует. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

По его словам, одна из самых распространенных схем – недобросовестные автосалоны, торгующие машинами с пробегом.

«Автосалон дает рекламу, что есть дешевая машина. Вы приезжаете, и вас начинают мариновать в течение всего дня, говорить, что она уже продалась или находится на другой площадке. В результате вам впаривают какую-нибудь другую, совершенно непонятную по ценам машину, навязывают кредиты, страховки и все остальное», – пояснил эксперт.

Другая частая проблема – скрученный пробег. Также можно столкнуться с так называемыми «конструкторами»: когда машину растаможили через страны ЕАЭС на льготника, а покупателю потом приходит доплата утилизационного сбора, который может достигать миллиона рублей.

«Также есть вероятность, что машина окажется в розыске Интерпола, потому что прежний владелец заявил об угоне уже после продажи», – предупредил Лигачев.

Кроме того, по его словам, есть много фейковых объявлений, когда предлагают машину, которой в реальности не существует, а также случаев продажи «убитых» автомобилей или «утопленников» после наводнений. «Вам продадут машину как чистую, а это будет утопленник, и неизвестно, когда у вас вся электрика сойдет с ума, и вы попадете опять же на большие деньги», – отметил эксперт.

Защититься от всех схем, по мнению Лигачева, невозможно, особенно если автомобиль позже попадет в базу Интерпола.

«Единственное, что действует на снижение риска, – это не экономить и нанимать подборщиков автомобилей. Профессионал вместе с вами поедет, осмотрит машину, посмотрит швы, пробьет по всем базам историю, где и как она ремонтировалась», – резюмировал автоэксперт.