Авиакомпанию подвергли административному наказанию: она не обеспечила размещение в гостинице пассажиров, ждавших задерживающийся рейс в казанском аэропорту 14 часов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2026 года. Рейс, вылетавший в Москву, задержали из-за ограничения воздушного пространства.

Перевозчика привлекли к ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей.