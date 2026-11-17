Заслуженная артистка Татарстана Лилия Муллагалиева в ближайшее время планирует возобновить карьеру после творческой паузы в своей жизни. Певица поделилась переживаниями с «Интертат» и рассказала, что с волнением ждет встречи со зрителями.

Год назад Лилия Муллагалиева перенесла сложную операцию на щитовидной железе. В период восстановления из-за отсутствия голоса и по рекомендации врачей певице пришлось оставить сцену. Теперь голос артистки восстанавливается, и она снова собирается порадовать своих верных зрителей.

«В эти дни мы записали новую песню с девушками нашего проекта "Әниләр һәм бәбиләр". Конечно, записывать песню в студии – одно, а выходить на сцену и петь – совсем другое. И все же, когда смогла записать песню, обрадовалась, пришла к мысли, что голос понемногу возвращается на свое место. Правда, пока голос все равно не такой, как прежде, есть те или иные изменения, нюансы, которые знаю только я. Например, раньше я пела легко, без каких-либо затруднений с дыханием. Сейчас немного иначе», – говорит артистка.

Лилия Муллагалиева рассказала, что записала новую песню как «пробный вариант», чтобы проверить себя.

«Я шла с сомнением: получится или нет. Режиссер записи голоса вошел в мое положение. Это пройдет, все будет хорошо, сказал он. Дал свои советы, в этом плане было очень легко», – поделилась певица.

Новая композиция проекта «Әниләр һәм бәбиләр» называется «Тормыш сере». Слова написала Гулара Шарипова, а музыку Лилия Муллагалиева создала вместе с девушками проекта.

«Скоро в Казани состоится наш концерт "Әниләр һәм бәбиләр", и для будущего тоже записали. На концерте тоже споем, песня очень глубокая по смыслу и красивая для прослушивания», – отметила она.

В период творческой паузы Лилия Муллагалиева получила от своих зрителей много писем и комментариев. Люди выражают, что скучают по ее творчеству и с большим нетерпением ждут ее возвращения.

«Многие пишут: "Ждем твоих концертов, песен". Все они дают мне крылья. Не говорят: "Спела, что могла, показала, что могла". Я и сама скучала по сцене. Но больше, чем скука, – волнение. Раньше я не думала о выходе на сцену. И за этот концерт "Әниләр һәм бәбиләр" переживаю: как выйду, как примут. Волнение сильное», – поделилась заслуженная артистка Татарстана.