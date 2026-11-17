Арина Кияшко из Нижнекамска будет представлять Россию в финале международного шоу «X-Фактор» в Узбекистане

15-летняя певица из Нижнекамска РТ Арина Кияшко прошла в финал популярного музыкального проекта «X-Фактор» (X-Factor), который проходит в Узбекистане. Она стала единственной участницей из России, которой удалось дойти до решающего этапа конкурса, обойдя более 6000 претендентов.

Фото предоставлено Ариной Кияшко

Первый прямой эфир финала шоу «X-Фактор» с участием нижнекамской певицы состоится 22 ноября.

Ранее Юная вокалистка из Нижнекамска прошла в следующий этап международного проекта.