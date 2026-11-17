Руководителям компаний стоит проявить лояльность к сотрудникам в день выхода новой части популярной серии видеоигр GTA и простить им возможные опоздания, поделился с «Абзацем» мнением историк видеоигр Александр Кузьменко. По его словам, для многих это событие сопоставимо с важным праздником.

Кузьменко пояснил, что работодателям, за исключением профессий медицины, военно-промышленного комплекса и тех людей, которые должны постоянно нести службу, стоит полояльнее относиться к тем, кто просто немного опоздает в этот день или задержится, а потом отработает в другой.

Собеседник отметил, что GTA стала самым дорогим медийным проектом в истории с бюджетом более миллиарда евро, поэтому интерес к ней колоссальный. При этом в России игра нашла особый отклик в душе. По словам эксперта, она дает ощущение абсолютной свободы, позволяя на пару часов примерить образ романтизированного плохого парня и выплеснуть эмоции без нарушения реального закона.