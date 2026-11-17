МУП «Метроэлектротранс» в этом году на республиканском конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации – источника комплектования Госкомархива РТ» получило грант в размере 1 миллиона рублей.

О развитии городского электрического транспорта Казани и хранении исторических документов рассказал сегодня первый заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Данил Фомин на брифинге в Казани.

По его словам, история городского электрического транспорта Казани неразрывно связана с развитием самого города. Ее начало относится к концу XIX века: в 1875 году открылась конная железная дорога – первый шаг на пути формирования системы общественного транспорта.

Важнейшим этапом стало появление в 1899 году первого электрического трамвая – это событие ознаменовало переход к современным технологиям и заложило основу дальнейшего развития городской транспортной инфраструктуры.

«Уже полтора века трамвай остается неотъемлемой частью жизни города, обеспечивая бесперебойную службу жителям. Послевоенный период (1948 год) ознаменовался открытием в Казани троллейбусного движения, что расширило возможности общественного транспорта. Знаковым событием стало открытие в 2005 году первой станции Казанского метрополитена – самого молодого метро России, ставшего символом современного развития города», – отметил Фомин.

На сегодняшний день «Метроэлектротранс» – один из крупнейших перевозчиков пассажиров Казани: ежегодно услугами предприятия пользуются более 80 миллионов человек, и эта цифра неуклонно растет.

«История нашего предприятия неразрывно связана с историей Казани, мы глубоко осознаем свою ответственность за сохранение и популяризацию истории казанского электрического транспорта для будущих поколений», – отметил Фомин.

В здании предприятия создан музей, где бережно хранятся экспонаты, отражающие ключевые этапы развития городского электрического транспорта. Музейная экспозиция постоянно пополняется. В 2010 году возле здания управления открыта аллея-музей под открытым небом, где установлены образцы исторических трамваев и троллейбусов, эксплуатировавшихся в Казани с конца XIX века.

«Основу архива предприятия составляет более 1,5 миллиона документов. Особую ценность представляют материалы довоенного периода, позволяющие воссоздать полную картину становления транспортной системы города», – заметил Фомин

«Метроэлектротранс» – источник комплектования архивов. Ведется совместная работа по сбору и систематизации документов, фотографий, чертежей и схем, связанных с историческим транспортом. Проведена масштабная работа по пополнению фонда архива города фото– и видеоматериалами, фиксирующими значимые мероприятия. Сформирован фонд предприятия, создана уникальная коллекция исторических документов – основа для будущих исследований и просветительских проектов.