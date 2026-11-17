Казань вновь претендует на статус столицы студенческого спорта, на этот раз зимнего. Приезд президента FISU дал зеленый свет, но достаточно ли у Татарстана инфраструктуры и опыта Универсиады-2013, что Казань может предложить нового, с кем будет конкурировать и главное – приедут ли западные спортсмены? Вместе с экспертами разбирается «ТИ-Спорт».





Казань вновь претендует на статус столицы студенческого спорта, на этот раз зимнего.

Фото: rais.tatarstan.ru

Глава FISU вернулся в Казань спустя 13 лет. Но означает ли это возвращение Универсиады?

В условиях, когда за последние пять лет в Россию не приезжал ни один глава международных федераций, визит в Казань сначала главы European Aquatics Антониу Силвы в середине октября, а потом и главы Международной федерации университетского спорта Леонца Эдера стали если не прорывом, то точно большой неожиданностью.

Эдер хорошо знаком со столицей Татарстана еще со времен летней Универсиады-2013 и, судя по его реакции во время нынешнего визита, сохранил о ней самые теплые воспоминания. По словам депутата Госсовета Татарстана Марата Бариева, одного из организаторов поездки и главы Олимпийского совета Татарстана, Эдер до сих пор помнит казанские объекты: по дороге из аэропорта он сам рассказывал сопровождающим, где находятся Академия тенниса и Дворец водных видов спорта.

Визит в Казань главы Международной федерации университетского спорта Леонца Эдера стал если не прорывом, то точно большой неожиданностью Фото: minsport.tatarstan.ru

«Когда я встретился с ним в прошлом году, он сказал, что горит желанием посетить Россию и если это получится, то он обязательно начнет свой визит с Казани. Как вы видите, мужчина сдержал свое слово», – рассказывал Марат Бариев.

Более того, как рассказал Бариев, еще во время прошлогодней встречи Эдер обещал, что в случае нового визита в Россию начнет его именно с Казани. Так и произошло: делегация FISU провела в Татарстане два дня, после чего отправилась в Санкт-Петербург. В программе были горнолыжный комплекс «Свияжские холмы», лыжно-биатлонная база в Мирном, «Ак Барс Арена», Дворец водных видов спорта, Поволжский университет спорта, а также знакомство с Иннополисом и студенческими соревнованиями.

Марат Бариев: «Еще во время прошлогодней встречи Эдер обещал, что в случае нового визита в Россию начнет его именно с Казани» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Впрочем, речь шла не только о воспоминаниях об успешной Универсиаде-2013. По итогам осмотра объектов Эдер высоко оценил возможности города и заявил, что Казань подходит для проведения зимних студенческих Игр. Швейцарец подчеркнул, что в Татарстане есть условия для горнолыжных соревнований, биатлона и ледовых дисциплин. А еще выразил желание вновь увидеть в республике крупные мероприятия под эгидой FISU.

«Визит Леонца Эдера в Казань прошел довольно продуктивно. Он остался под большим впечатлением от спортивной инфраструктуры Казани и не раз подчеркнул: в нашем городе есть всё, чтобы проводить международные студенческие турниры, в том числе и по зимним видам спорта. Казань всегда готова и открыта к предложениям, но это решение зависит не только от нас, – подчеркнул для «ТИ-Спорта» министр спорта Татарстана Владимир Леонов. После чего добавил, что Татарстан поддерживает связь с FISU и Министерством спорта России, однако окончательное решение будет приниматься на более высоком уровне.

Владимир Леонов: «Татарстан поддерживает связь с FISU и Министерством спорта России, однако окончательное решение будет приниматься на более высоком уровне» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Однако здесь важно не торопиться с выводами. Визит Эдера – серьезный позитивный сигнал, но пока не официальное подтверждение заявки Казани. Сам президент FISU отдельно уточнил: решение о том, какой российский город будет претендовать на проведение Игр, должны принимать Российский студенческий спортивный союз и руководство страны. Другие регионы также заинтересованы в соревнованиях.

У России уже есть опыт взаимодействия с FISU после периода отстранения. В 2025 году российские студенты выступали на летней Универсиаде в Германии в нейтральном статусе, а в январе 2027-го наши спортсмены планируют принять участие в зимних Играх в китайском Чанчуне.

Делегация FISU провела в Татарстане два дня Фото: minsport.tatarstan.ru

Для Татарстана же важно и то, что сотрудничество с FISU может не ограничиваться одной крупной Универсиадой. Бариев рассказывал о предложении провести в Казани международный студенческий турнир по крикету, а также о возможности вернуть в город образовательные форумы и программы подготовки волонтерских лидеров. В прошлом подобные мероприятия собирали сотни участников из десятков стран. Это направление позволяет поддерживать международные связи даже в ситуации, когда проведение масштабных спортивных соревнований остается под вопросом.

Есть и еще один фактор, который заставляет внимательнее относиться к срокам. В январе 2027 года в китайском Чанчуне пройдет следующая зимняя Универсиада, а Леонц Эдер ранее объявил, что покинет пост президента FISU в 2027 году. Поэтому его положительное отношение к Казани – важный дипломатический ресурс, но не гарантия того, что именно при нынешнем руководстве будет принято решение об Играх-2031.

Новый лыжно-биатлонный центр в Мирном, которому два года. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не только ледовые дворцы: чем Казань может привлечь FISU?

Главный аргумент Татарстана – не только наследие летней Универсиады, но и развитие инфраструктуры для зимних дисциплин.

Если оставить в стороне политическую составляющую, у Татарстана действительно есть весомые аргументы. Главный из них – инфраструктура, которая создавалась и развивалась не только под Универсиаду-2013, но и под последующие крупные соревнования. За прошедшие годы Казань принимала чемпионаты мира по водным видам спорта, матчи чемпионата мира по футболу, Игры БРИКС и другие международные турниры. Это позволило сохранить не только спортивные объекты, но и команду специалистов, способных организовать соревнования высокого уровня.

«Татар-информ» обратился с вопросом о преимуществах республики перед внутренними конкурентами к Эмиру Харисову, члену Общественного совета при Министерстве по делам молодежи и спорту Татарстана и председателю Союза студенческого спорта Республики Татарстан.

«При прочих равных можно сказать, что у нас есть ряд больших плюсов по сравнению с нашими внутренними конкурентами в Российской Федерации. Ведь помимо того, что в Казани в 2013 году прошла Универсиада летняя, после этого в Красноярске прошла Универсиада зимняя, и там тоже осталось богатое наследие. И, соответственно, прошел Фестиваль студенческого спорта в Екатеринбурге, где тоже осталась инфраструктура. Только, конечно, географически мы находимся в выигрышном положении. Потому что находимся на пересечении всех транспортных путей, любой логистики. И, соответственно, если сравнивать жилой фонд для спортсменов, представителей различных делегаций и федераций, мы тоже находимся в выигрыше», – объясняет Харисов.

Эмир Харисов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом зимний формат требует отдельного подхода. Летняя Универсиада и зимние Игры отличаются набором дисциплин, требованиями к спортивным площадкам и логистикой. Впрочем, в Татарстане уже есть объекты, которые могут стать основой будущей программы. Среди них – лыжно-биатлонный комплекс в Мирном, горнолыжный курорт «Свияжские холмы», Центр фигурного катания и ледовые арены республики.

В беседе с «ТИ-Спортом» Марат Бариев обращает внимание именно на то, что зимняя инфраструктура региона не ограничивается объектами, построенными к Универсиаде-2013.

«Во-первых, у нас есть вся инфраструктура для зимних Игр. Когда президент FISU приезжал, мы все объездили, посмотрели, он убедился в этом сам. У нас новый лыжно-биатлонный центр в Мирном, которому два года. У нас есть Центр Загитовой. У нас новые объекты на территории “Свияжских холмов”. Это все может быть задействовано», – рассказал Бариев.

Еще один аргумент – большое количество крытых ледовых сооружений. По словам члена Общественного совета при Министерстве по делам молодежи и спорту Татарстана Эмира Харисова, в республике насчитывается более пятидесяти ледовых дворцов, значительная часть которых расположена в Казани и пригородах. Это особенно важно для хоккея, керлинга и других дисциплин, требующих закрытых спортивных площадок. Но главное преимущество Казани перед потенциальными российскими конкурентами Харисов видит не только в количестве объектов.

В Казани открыли школу фигурного катания Загитовой Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Если не брать во внимание сегодняшнюю политическую обстановку, то при прочих равных можно было бы сказать, что у нас есть ряд больших плюсов по сравнению с нашими внутренними конкурентами. Мы находимся на пересечении всех транспортных путей, любой логистики. И, соответственно, если сравнивать жилой фонд для спортсменов, представителей различных делегаций и федераций, мы находимся в выигрыше», – отмечает Харисов.

Основным соперником Казани внутри страны может стать Красноярск, который принимал зимнюю Универсиаду в 2019 году и сохранил после нее серьезное спортивное наследие. По уровню зимней инфраструктуры этот город Татарстану не уступает, однако его географическое положение создает дополнительные сложности для международной логистики. В числе потенциальных площадок также можно рассматривать Екатеринбург, где проходили крупные студенческие соревнования.

Впрочем, наличие арен само по себе еще не означает, что новые объекты нужно строить исключительно под Универсиаду. Депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов в разговоре с «ТИ-Спортом» обращает внимание на то, что главным результатом соревнований должно стать долгосрочное развитие спорта.

«На мой взгляд, главный критерий успеха Универсиады не количество построенных к ней объектов, а то, что останется людям после соревнований. Новые возможности для детей и молодежи, доступные спортивные площадки, сильные школы и условия для подготовки будущих чемпионов – именно такое наследие должна оставить после себя Универсиада-2031», – считает Хамитов.

Для зимней Универсиады Татарстану в любом случае потребуется отдельный аудит инфраструктуры. Необходимо определить, какие объекты полностью соответствуют требованиям FISU, какие можно модернизировать, а какие дисциплины потребуют дополнительных решений. Но опыт проведения крупных соревнований и уже существующая база дают Казани возможность обсуждать Игры не с нуля.

Для зимней Универсиады Татарстану в любом случае потребуется отдельный аудит инфраструктуры. Фото: © «Татар-информ»

Зимняя программа и студенческий резерв: что нового Татарстан может предложить миру

Еще один вопрос – насколько Казань в принципе сможет отличаться от других организаторов зимней Универсиады и что нового предложит международному студенческому спорту. Просто взять модель 2013 года и «надеть» ее на новые Игры не получится: зимние соревнования предполагают абсолютно другой набор дисциплин и спортивных объектов. Но, по мнению Марата Бариева, у Татарстана есть возможность не только принять базовую программу, но и предложить дополнительные виды спорта.

«Помимо основных мы можем предложить и другие зимние виды спорта, дополнительные. Например, волейбол на снегу, тот же хоккей с мячом. То есть дополнить, как мы и делали на Универсиаде летней – там мы порядка десяти видов спорта добавили», – говорит глава Олимпийского совета Татарстана.

Вопрос дополнительной программы потребует отдельного согласования с FISU. Если идея «сыграет», то у Татарстана появится возможность продемонстрировать собственные спортивные традиционно сильные дисциплины на международной арене и представить большое количество своих спортсменов.

Потенциал в подготовке таких спортсменов у республики мощный. По словам Харисова, в Татарстане развиваются 29 студенческих видов спорта, девять из которых имеют формат спортивных лиг. В соревнованиях участвуют не только университеты, но и профессиональные образовательные организации. Это позволяет формировать широкую спортивную базу и вовлекать в регулярные турниры студентов разных учебных заведений.

В Татарстане развиваются 29 студенческих видов спорта, девять из которых имеют формат спортивных лиг. Фото: © «Татар-информ»

Среди дисциплин, в которых Татарстан может рассчитывать на заметное представительство, Бариев выделяет лыжные гонки, хоккей, хоккей с мячом и фигурное катание. Он также не исключает керлинг и отдельные горнолыжные направления. В некоторых дисциплинах, по его мнению, дополнительным преимуществом может стать фактор домашнего склона: местные сноубордисты и фристайлисты смогут готовиться на знакомых трассах.

Однако Марат Мансурович предлагает не ограничиваться ожиданием 2031 года. Он сообщил «ТИ-Спорту», что Татарстан уже обсуждает с FISU возможность проведения отдельных чемпионатов и Кубков мира среди студентов по зимним видам спорта. В перечне возможных дисциплин – лыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек и керлинг. Такой подход позволил бы проверить организационные возможности региона на международном уровне, привлечь зарубежные команды и постепенно вернуть Казань в календарь студенческих соревнований.

Именно этот промежуточный этап может оказаться особенно важным. Таким образом, даже если решение по Универсиаде-2031 будет принято не в ближайшее время, проведение отдельных международных турниров позволит поддерживать рабочие контакты с FISU и накапливать опыт организации зимних стартов.

Среди дисциплин, в которых Татарстан может рассчитывать на заметное представительство, Бариев выделяет лыжные гонки, хоккей, хоккей с мячом и фигурное катание Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Получить право не значит собрать весь мир: главные риски заявки

Но было бы опрометчиво обсуждать инфраструктурные и спортивные преимущества, забыв о главном «слоне в комнате» – политической обстановке. Именно она может оказаться решающей при обсуждении кандидатуры России. И даже если FISU согласится доверить стране проведение Универсиады, это не гарантирует, что все ведущие студенческие сборные приедут на соревнования.

Эмир Харисов предупреждает, что позиция руководства FISU и позиция отдельных национальных федераций и государств могут не совпасть. По его оценке, Казань теоретически способна получить право на проведение Игр, но полноценный международный состав участников – отдельная и куда менее предсказуемая задача.

Марат Бариев также считает, что политические обстоятельства остаются серьезным препятствием. Однако он обращает внимание и на проблемы, не лежащие на поверхности, – спортивные и организационные. В частности, на антидопинговое обеспечение соревнований.

«В экономических вряд ли я вижу [проблемы], а политические есть, конечно. Но есть еще проблемы другие – чисто спортивные, организационные. Например, то, что у Российского антидопингового агентства РУСАДА нет аккредитации. И кто будет проводить антидопинговую работу во время этих соревнований? У нас же большое количество участников из многих стран. Это все заранее нужно решить, согласовать», – отмечает Бариев.

Бариев предлагает не ждать окончательного решения по Универсиаде, а уже сейчас возвращать международные студенческие соревнования в Казань Фото: rais.tatarstan.ru

Таким образом, организаторам потенциальной Универсиады придется заранее определить, кто и по каким правилам будет отвечать за антидопинговую работу, а также согласовать эти процедуры с международными структурами.

Но еще более серьезным риском Бариев считает возможное отсутствие на Играх европейских и североамериканских сборных. Именно эти страны традиционно формируют значительную часть участников Универсиады, и без них соревнования могут потерять значительную долю своего международного масштаба.

«Что касается проведения, то пока идет активная фаза СВО, я боюсь, что исполком FISU не проголосует. Почему? Потому что самые активные участники Универсиады – это европейские страны и североамериканские. Это все сейчас противники нашей страны, все страны западной коалиции. А без них там только Латинская Америка, Африка, Азия и так далее… Это теряет смысл», – говорит глава Олимпийского совета Татарстана.

При этом в мае 2026 года FISU изменила правила допуска российских студентов-спортсменов. Теперь полное исключение по признаку гражданства не рассматривается как допустимая мера: максимальным ограничением может стать нейтральный статус без национального флага и формы. В тех видах спорта, где международные федерации полностью восстановили российских спортсменов, FISU может допускать их на тех же условиях. Это важное изменение для российского студенческого спорта, но оно не решает вопрос с участием иностранных делегаций в соревнованиях на территории России.

Бариев предлагает не ждать окончательного решения по Универсиаде, а уже сейчас возвращать международные студенческие соревнования в Казань. По его словам, идея проведения чемпионатов и Кубков мира среди студентов по зимним дисциплинам получила поддержку FISU и руководства Татарстана. Следующим этапом может стать предметная работа с федерацией после зимней Универсиады в Китае.

Еще одно направление – восстановление международных образовательных и волонтерских проектов. Казань была одним из инициаторов программы волонтеров и послов FISU, которые проводились в городе с 2018 года. После пандемии и начала СВО мероприятия перешли в онлайн-формат или стали проходить в других странах.

«Мы говорили о возможности возвращения на историческую родину. FISU тоже не против», – отмечает Бариев.

Для Казани это возможность сохранить связи с международным студенческим сообществом даже в условиях, когда проведение Универсиады остается подвешенным. Образовательные форумы, программы подготовки волонтеров и отдельные студенческие чемпионаты не требуют такого политического решения, как передача стране главного турнира FISU, но могут стать важными шагами на пути к нему.

У столицы Татарстана есть сильные аргументы: опыт 2013 года, отличная спортивная инфраструктура, удачная локация, кадры и поддержка студенческого спорта. Но у этой заявки есть и принципиальные ограничения. Помимо политической ситуации, предстоит решить вопросы антидопингового обеспечения, согласовать требования к объектам и, главное, добиться того, чтобы на соревнования приехали сильнейшие студенческие сборные мира.

Поэтому визит Леонца Эдера стоит рассматривать не как обещание Универсиады-2031, а как возможность для Казани укрепить свои позиции в международном студенческом спорте. Город уже доказал, что умеет проводить соревнования мирового масштаба. Теперь ему предстоит доказать, что он способен вернуть не только сами Игры, но и их главное содержание – полноценное международное участие.