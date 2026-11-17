1441 вражеский БПЛА уничтожен над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 16 ноября до 8.00 мск 17 ноября) дежурными силами ПВО уничтожен 1441 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.