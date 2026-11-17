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Двухэтажное здание на улице Галиаскара Камала, 4, в Казани рекомендовали включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия. По итогам историко-культурной экспертизы специалисты подтвердили его архитектурную ценность и сочли обоснованным присвоение статуса памятника федерального значения. Это следует из акта экспертизы ОКН Татарстана.

Объект представляет собой каменное двухэтажное здание, возведенное в стиле эклектики. Точный год его постройки установить не удалось. По архитектурным особенностям эксперты датируют его концом XIX – началом XX века. Указанный в документах Росреестра 1917 год не имеет архивного подтверждения.

В заключении также говорится, что сведений о принадлежности здания купеческой семье Шамовых не обнаружено. Историческая усадьба семьи находится по другим адресам – на улице Островского, 23 и 25.

Яков Шамов (1822–1908) был купцом первой гильдии, занимался хлебной торговлей и благотворительностью, а также возглавлял федосеевскую старообрядческую общину Казани. После его смерти супруга Аграфена завершила строительство больницы на Третьей горе. Медицинское учреждение впоследствии получило название Шамовской больницы. После революции имущество семьи было национализировано.

Архитектурную значимость здания на улице Галиаскара Камала эксперты связывают с сохранностью его первоначальной композиции, пропорций и фасадного декора. Среди характерных элементов – профилированные наличники окон, декоративный пояс между этажами и карниз в верхней части фасада.

По результатам экспертизы специалисты рекомендовали включить объект в государственный реестр. Решение о присвоении ему статуса памятника федерального значения предстоит принять в установленном законом порядке.