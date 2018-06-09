В Сети появился официальный клип на гимн ЧМ-2018

Песню для клипа исполнили всемирно известные звезды – актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Видеоклип на официальную песню Чемпионата мира по футболу появился на официальном канале Международной федерации футбола FIFA на канале Youtube.



Песню для клипа исполнили всемирно известные звезды – актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Исполнители выступят перед финальным матчем чемпионата, который состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».



На видеокадрах продемонстрированы футбольные болельщики, горячие моменты побед на матчах, дети, играющие в уличный футбол. Также запечатлены эмоции людей, болеющих за любимую команду, кубки и флаги разных стран.



Композиция на клип была представлена 25 мая. Казанская рок-группа «Прогульщики» представила альтернативный гимн под названием On The Wave.