Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Швеция выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» на территории шведской экономической зоны. Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, сообщает ТАСС.
По словам Дамберга, у Швеции нет возможности «сказать нет» строительству газопровода. При принятии решения о прокладке «Северного потока — 2» власти Швеции руководствовались международным правом и конвенциями.
При этом министр подчеркнул, что шведские власти в целом негативно относятся к этому проекту, так как он может противоречить задачам Энергетического союза. Кроме того, среди отрицательных факторов Дамберг отметил экономические последствия для Украины.
Процесс получения разрешений на строительство газопровода в Швеции стартовал в конце 2016 года. За это время власти провели оценку воздействия на окружающую среду, что является одним из требований получения разрешения.
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