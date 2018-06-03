Два игрока «Рубина» вошли в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018

Игры мундиаля примут 11 российских городов, в Казани состоятся шесть матчей.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Тренерский штаб сборной России обнародовал на сайте Российского футбольного союза окончательный состав национальной команды на чемпионат мира по футболу 2018 года из 23 игроков. В него вошли и два игрока казанского «Рубина»: Владимир Гранат и Федор Кудряшов.

Первоначально в список помимо защитников Граната и Кудряшова входили еще два казанца – вратарь Сослан Джанаев и защитник Руслан Камболов. Однако Камболов получил травму в матче с «Краснодаром», и его заменил защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.