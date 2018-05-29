«Чудо-женщина» Галь Гадот отказалась вести «Евровидение-2019»

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Звезда фильма «Чудо-женщина» – израильская актриса Галь Гадот отказалась проводить «Евровидение-2019» в Иерусалиме, пишет «Газета.Ru».
По данным зарубежных СМИ, у Гадот слишком насыщенный график и плотное расписание с ранее заключенными договорами.
Ведущий «Евровидения-1999» Игаль Равид после отказа публично попросил Галь Гадот передумать. По его словам, «Евровидение» в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет незабываемый конкурс и великое соревнование.
Израиль получил право провести «Евровидение» после победы Нетты Барзилай на конкурсе этого года в Португалии. Нетта исполнила песню Toy, в которой присутствуют строчки, отсылающие к фильму «Чудо-женщина».
Ранее оргкомитет «Евровидения» призвал не бронировать билеты в Израиль до официального решения о месте проведения конкурса.
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