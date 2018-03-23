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Опубликован финальный трейлер «Дэдпула 2»

23 марта 2018, 10:00

Режиссером выступил каскадер Дэвид Литч, снявший первую часть «Дэдпула», «Взрывную блондинку», «Джона Уика».
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На YouTube-канале 20th Century Fox Russia опубликован финальный трейлер фильма «Дэдпул 2». Первая часть сиквела вышла в 2016 году.

Во второй части, так же как и в первой, будет много черного юмора. Лента унаследует множество зрелищных трюков и спецэффектов. Главную роль сыграл Райан Рейнольдс. В фильме также появятся Морена Баккарин, Ти Джей Миллер и Джош Бролин.

Режиссером выступил каскадер Дэвид Литч, снявший первую часть «Дэдпула», «Взрывную блондинку» и «Джона Уика».

Премьера назначена на 14 мая. В российский прокат фильм выйдет 17 мая.

Ранее был опубликован трейлер полнометражного фильма «Точка отрыва»


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