В «Крутушке» стартовал фестиваль «ЗдравКультПривет-2018»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). С 21 по 24 марта в санатории «Крутушка» проходит I Всероссийский фестиваль аниматоров и культорганизаторов санаторно-курортных учреждений «ЗдравКультПривет-2018», сообщается на сайте Госкомитета РТ по туризму.



В фестивале участвуют представители санаториев из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Владимирской и Ульяновской области, Крыма и других регионов России.



В рамках мероприятия пройдут конференция «Роль досуга и анимации в современном санатории», мастер-классы от экспертов, конкурсы коллективов, выставка товаров для санаториев.



В состав жюри вошли эксперты санаторной области, представители министерств и деятели здравоохранения, науки, культуры и туризма. Они выберут победителей в четырех номинациях: празднично-игровое шоу для детей, празднично-игровая программа для молодежи, празднично-игровая программа для взрослых, экскурсионная программа для отдыхающих.