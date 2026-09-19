Поставки нефти и газа из Татарстана в Китай обсудили с компанией из КНР

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель полпреда Татарстана в России Фаннур Гарифуллин и представители Международной импортно-экспортной компании Yuanjie Zhenhua (YJZH) обсудили возможность поставок нефти, нефтяного кокса, битума, серы и природного газа из Татарстана в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.

Во встрече приняли участие президент YJZH Юань Цзе, вице-президент компании Ма Вэйцзе и генеральный директор российского представительства Денис Куценко.

Yuanjie Zhenhua специализируется на импорте сырья из российских регионов, поставках и установке оборудования для добычи и переработки нефти, а также строительстве технологических дата-центров.

Представители YJZH выразили заинтересованность в сотрудничестве с Татарстаном, в том числе в сфере IT. Они также заявили о желании посетить республику, чтобы ознакомиться с ее промышленной инфраструктурой.