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Экономика 19 сентября 2026 09:39

Поставки нефти и газа из Татарстана в Китай обсудили с компанией из КНР

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Поставки нефти и газа из Татарстана в Китай обсудили с компанией из КНР
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель полпреда Татарстана в России Фаннур Гарифуллин и представители Международной импортно-экспортной компании Yuanjie Zhenhua (YJZH) обсудили возможность поставок нефти, нефтяного кокса, битума, серы и природного газа из Татарстана в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.

Во встрече приняли участие президент YJZH Юань Цзе, вице-президент компании Ма Вэйцзе и генеральный директор российского представительства Денис Куценко.

Yuanjie Zhenhua специализируется на импорте сырья из российских регионов, поставках и установке оборудования для добычи и переработки нефти, а также строительстве технологических дата-центров.

Представители YJZH выразили заинтересованность в сотрудничестве с Татарстаном, в том числе в сфере IT. Они также заявили о желании посетить республику, чтобы ознакомиться с ее промышленной инфраструктурой.

#татарстан и китай #поставки нефти #поставки газа #полпредство рт в рф
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