Жители РТ могут проголосовать за появление интернета в своем поселении

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На портале «Госуслуги» проходит голосование за установку базовых станций в малых населенных пунктах. Жителям предстоит определить, в каких населенных пунктах с численностью от 100 до 1000 человек появятся базовые станции сотовой связи в 2027 году. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Принять участие можно до 8 ноября 2026 года включительно.

Благодаря этому проекту вне зависимости от места жительства каждый человек может пользоваться цифровыми сервисами, учиться онлайн и в любой момент оставаться на связи с близкими.

«По результатам голосования Минцифры РФ определит перечень сёл и деревень, где мобильный интернет появится в первую очередь. Наши жители уже принимали участие во всероссийском голосовании и определяли развитие своих районов. По итогам прошлого голосования мы совместно с компаниями "Ростелеком" и "Т2" в этом году установим базовые станции в 79 сёлах и деревнях республики. Самый большой объём работ мы ведем в Балтасинском, Агрызском и Кукморском районах», — рассказал министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

С 2021 года по федеральной программе мобильный интернет появился уже более чем в 6 800 малых населенных пунктах по всей стране. В Татарстане с 2022 по 2025 годы в рамках программы уже установлены базовые станции в 274 малонаселенных пунктах.

Участвовать в голосовании могут совершеннолетние граждане России. Отдать свой голос можно только за населенный пункт в том регионе, где вы официально зарегистрированы, например, за посёлок или деревню, где живут ваши родственники или друзья.

Проголосовать можно двумя способами:

1. Онлайн на портале «Госуслуги», если у вас есть подтвержденная учетная запись.

· Перейдите по ссылке и войдите под своей учетной записью.

· В личном кабинете должен быть указан адрес регистрации. Если нет, то система предложит заполнить эти данные.

· В строке поиска напишите название населенного пункта, где должен появиться мобильный интернет.

· Выберите населенный пункт и нажмите «Да».

· Ваш голос будет учтен. Следить за голосование можно на сайте.

2. Почтой, отправив письмо в Минцифры России.

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

В письме необходимо указать ваши ФИО, адрес постоянной регистрации и конкретный населенный пункт, где необходима мобильная связь. Такое письмо могут подписать сразу несколько человек, тогда будет учтен голос каждого.