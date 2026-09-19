Явка на выборах в Госдуму достигла 30,21%

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Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по состоянию на 09:35 мск достигла 30,21%. Такие данные приводит Центризбирком России, сообщает ТАСС.

Голосование на выборах в Госдуму началось 18 сентября и продлится три дня – до 20 сентября. Депутатов нижней палаты парламента избирают по смешанной системе: 225 мандатов распределят по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

В единый день голосования также проходят выборы глав 11 регионов, депутатов законодательных собраний 39 субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований административных центров 10 регионов. Всего в ходе кампаний предстоит распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В выборах в Госдуму участвуют 10 партий. В 225 одномандатных округах зарегистрировано около 1,6 тыс. кандидатов.