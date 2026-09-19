news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 19 сентября 2026 09:30

В Нижнекамске кафе «Бахор» закрыли за санитарные нарушения

Читайте нас в

Кафе «Бахор» в Нижнекамске закрыли за санитарные нарушения.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, во время проверки в кафе выяснилось, что в заведении отсутствует раковина для мытья рук сотрудников, работники допускались к работе без медосмотра, а продукты и сырье хранятся с нарушением правил. Также в смывах с разделочного ножа и холодильного оборудования обнаружили кишечную палочку.

Материалы проверки были переданы в суд, который постановил приостановить работу кафе на три месяца.

#управление роспотребнадзора РТ #кафе #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

18 сентября 2026

Жительница Казани попала в РКБ с инсультом после сеанса у остеопата

18 сентября 2026
Новости партнеров