Сенатор объяснил цели мониторинга цен на продукты с 2027 года

Мониторинг цен на основные продукты питания, который начнется в России с 2027 года, позволит государству отслеживать изменения на рынке и своевременно реагировать на негативные тенденции. При этом регулировать цены в рамках этой меры не планируется, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

«Мониторинг цен – нормальный процесс со стороны государства, очень важно своевременно реагировать на увеличение цен на жизненно важные товары. В данном случае данный перечень систематизируется и позволяет правительству иметь механизм контроля за важной сферой», – объяснил сенатор.

По его словам, речь не идет о регулировании стоимости продуктов. Мониторинг должен позволить отслеживать основные тенденции на рынке и принимать необходимые меры при их ухудшении.

Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольствия – от производителя до магазина – был принят в России в августе и вступит в силу в 2027 году.

Информацию от Федеральной налоговой службы будут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Ведомствам будут доступны сведения о компаниях, занимающихся продажей и поставками продуктов, сделках между ними, ценах, объемах реализации, доходах, расходах и прибыли организаций.

Правительство ранее утвердило перечень из 24 продуктов для мониторинга. В него вошли рыба, говядина, свинина, баранина, курятина, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.