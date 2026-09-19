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Общество 19 сентября 2026 09:05

Молодожены в Татарстане пришли на выборы в день свадьбы

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Молодожены в Татарстане пришли на выборы в день свадьбы
Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Несколько молодых пар в Татарстане в день свадьбы пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании. Об этом сообщает ЦИК РТ.

В числе молодоженов – Александр и Екатерина Левагины, Айнур Галимуллин и Динара Набиева, Марат Гафиятов и Ильгиза Шайхутдинова, Александр Муравьев и Гульнара Каримова, Андрей и Анжелика Сурнины.

В ЦИК РТ пожелали молодым семьям любви, взаимного уважения, семейного тепла и счастья.

Сегодня в Татарстане проходит второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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