Молодожены в Татарстане пришли на выборы в день свадьбы

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Несколько молодых пар в Татарстане в день свадьбы пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании. Об этом сообщает ЦИК РТ.

В числе молодоженов – Александр и Екатерина Левагины, Айнур Галимуллин и Динара Набиева, Марат Гафиятов и Ильгиза Шайхутдинова, Александр Муравьев и Гульнара Каримова, Андрей и Анжелика Сурнины.

В ЦИК РТ пожелали молодым семьям любви, взаимного уважения, семейного тепла и счастья.

Сегодня в Татарстане проходит второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.