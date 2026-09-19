Минимальное число уроков в 10–11-х классах увеличится с 1 сентября 2027 года

Минимальное количество уроков для учеников 10–11-х классов с 1 сентября 2027 года увеличится до 2 312 за два года. Сейчас этот показатель составляет 2 170 часов. Это следует из приказа Минпросвещения России.

Ранее министерство утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Согласно документу, максимальное количество уроков составит 2 516 часов за два года – не более 37 часов в неделю в каждом классе.

Обновленный ФГОС также позволит старшеклассникам изучать все предметы учебного плана на базовом уровне. Сейчас школьники должны изучать не менее двух предметов углубленно.

Стандарт предусматривает шесть профилей обучения: естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный.