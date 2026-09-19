Ветеринар Лапенок предупредила об опасных для домашних животных продуктах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые привычные для человека продукты могут быть опасны для домашних животных. В частности, кошкам и собакам нельзя давать грибы, лук, чеснок, авокадо, виноград, шоколад, колбасу и ряд других продуктов, рассказала РИА Новости ветеринар медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Лапенок.

По словам специалиста, животным нельзя давать никакие грибы – даже те виды, которые считаются съедобными для человека. Из-за особенностей обмена веществ они могут вызвать у кошек и собак расстройство желудочно-кишечного тракта.

Лук и чеснок также опасны для питомцев. Содержащиеся в них органические сернистые соединения способны привести к анемии, которая, в свою очередь, может негативно повлиять на печень и почки. В авокадо содержится токсичное для животных вещество персин.

Опасными для кошек и собак считаются также виноград и изюм. Лапенок отметила, что механизм их воздействия на организм животных до конца не установлен. Согласно одной из версий, содержащиеся в плодах фруктоза и глюкоза могут вызывать опасное повышение уровня кальция в крови. Другая версия связывает негативный эффект с пестицидами, которыми обрабатывают виноградные лозы.

Ветеринар также предупредила, что животным нельзя давать косточки от фруктов, в том числе яблок, персиков, слив и вишни. Они содержат цианид, который способен вызвать тяжелое отравление. Кроме того, проглоченная косточка может привести к механической непроходимости кишечника.

Не стоит кормить питомцев и едой со стола. Копчености, сало, колбаса, сыр, сахар и приправы могут вызвать расстройство пищеварения и способствовать острому воспалению поджелудочной железы.

Шоколад и какао также опасны для животных. Содержащийся в них теобромин может вызвать рвоту, нарушения работы нервной системы, судороги и другие тяжелые симптомы, которые в некоторых случаях приводят к смерти.

Кошкам и собакам нельзя давать алкоголь: он может вызвать тяжелую интоксикацию и нарушения работы нервной системы.

Отдельно Лапенок отметила опасность ксилита, который может содержаться в леденцах для защиты зубов от кариеса и других сладостях. Этот подсластитель способен вызвать у собак тяжелое поражение печени, поэтому продукты с ксилитом для них опасны.