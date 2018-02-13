Российская лыжница Белорукова завоевала «бронзу» на Олимпиаде-2018

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Российская лыжница Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в спринте на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пишут «Известия».
Второе место заняла лыжница из Норвегии Майкен Фалле. Лидером гонки стала Стина Нильссон из Швеции.
Белорукова принесла команде олимпийских атлетов из России четвертую медаль на зимней Олимпиаде 2018 года.
Ранее обладателями наград Игр в Пхенчхане стали шорт-трекист Семен Елистратов и керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Кроме того, в командных соревнованиях по фигурному катанию российские спортсмены выиграли серебряную медаль.