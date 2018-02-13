Президент РТ поздравил фигуристку Евгению Тарасову с серебряной медалью Олимпиады-2018

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил фигуристку Евгению Тарасову с блестящим выступлением на Олимпиаде, где татарстанская спортсменка в паре с Владимиром Морозовым завоевала «серебро» командного турнира.

Поздравительная телеграмма также адресована заслуженному тренеру России по фигурному катанию Нине Мозер и матери спортсменки Татьяне Тарасовой.

«Примите искренние поздравления с замечательным началом XXIII Олимпийских зимних игр в Пхенчхане – завоеванием серебряных медалей в командном турнире по фигурному катанию. Татарстанцы особенно рады, что свой важный вклад в общее дело внесла и наша талантливая землячка, Евгения Тарасова, блестяще выступившая в паре с Владимиром Морозовым. Желаю Евгении и Владимиру, их тренеру Нине Михайловне Мозер дальнейших успехов на льду», – приводит текст поздравления пресс-служба Президента РТ.

«Мы болеем за вас, верим в ваши силы и ваши победы!» – заключил татарстанский лидер.