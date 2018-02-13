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Президент РТ поздравил фигуристку Евгению Тарасову с серебряной медалью Олимпиады-2018

13 февраля 2018, 06:32 , Фото: из архива

Президент РТ поздравил фигуристку Евгению Тарасову с серебряной медалью Олимпиады-2018 «Татарстанцы особенно рады, что свой важный вклад в общее дело внесла и наша талантливая землячка", – отметил Рустам Минниханов.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил фигуристку Евгению Тарасову с блестящим выступлением на Олимпиаде, где татарстанская спортсменка в паре с Владимиром Морозовым завоевала «серебро» командного турнира.

Поздравительная телеграмма также адресована заслуженному тренеру России по фигурному катанию Нине Мозер и матери спортсменки Татьяне Тарасовой.

«Примите искренние поздравления с замечательным началом XXIII Олимпийских зимних игр в Пхенчхане – завоеванием серебряных медалей в командном турнире по фигурному катанию. Татарстанцы особенно рады, что свой важный вклад в общее дело внесла и наша талантливая землячка, Евгения Тарасова, блестяще выступившая в паре с Владимиром Морозовым. Желаю Евгении и Владимиру, их тренеру Нине Михайловне Мозер дальнейших успехов на льду», – приводит текст поздравления пресс-служба Президента РТ.

«Мы болеем за вас, верим в ваши силы и ваши победы!» – заключил татарстанский лидер. 


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