Минтранс РТ проведет добровольную аккредитацию такси для обслуживания гостей ЧМ-2018

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ будет организована работа по добровольной аккредитации такси для обслуживания гостей чемпионата мира по футболу. Порядок проведения аккредитации уже утвержден. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

В ближайшей перспективе основная задача – организация транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу, подчеркнул докладчик. По его словам, определено 35 протокольных маршрутов.

«В прошлом году для транспортного обслуживания было закуплено семь односекционных трамваев, три – трехсекционных, а также 15 троллейбусов. В текущем году ожидаем поставки 242 автобусов и трех трамваев, – рассказал министр. – Для обслуживания гостей были приобретены 20 комфортабельных автобусов».

Сафин отметил, что в дни проведения матчей на маршруте Казань – Аэропорт – Казань будут курсировать три состава электропоездов. Интервал движения между ними составит один час. Бесплатным проезд будет для зрителей и волонтеров.

Для сообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Нижним Новгородом, Волгоградом и Екатеринбургом будут назначены 100 дополнительных поездов, заметил Сафин.

«Важно то, как Татарстан и его транспортная система справятся с задачами по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. У меня нет сомнений в том, что не просто справится, но и как всегда отработает на самом высоком уровне. Я уверен, что транспортники республики с честью выполнят эту задачу. Но расслабляться нельзя, поэтому настраиваю всех вас на слаженную, эффективную и четкую работу», – добавил министр транспорта России Максим Соколов.

Показатели транспортной системы республики прошлого года вызывают уважение, подчеркнул он. «Это результат нашего сплоченного, профессионального и высококачественного труда», – резюмировал федеральный министр.