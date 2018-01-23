ФХР: Ткачев и Шарыченков включены в список приглашенных на ОИ-2018

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Владимир Ткачев и Александр Шарыченков, выступающие за казанский «Ак Барс», включены в список приглашенных спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Список хоккеистов, которые могут быть приглашены для участия в Играх, Международный олимпийский комитет передал Олимпийскому комитету России 22 января. В этот список вошли 42 игрока, в числе которых есть представители казанского «Ак Барса» – форвард Владимир Ткачев и голкипер Александр Шарыченков.

Полностью список выглядит следующим образом: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

Пять хоккеистов, которые являются кандидатами в олимпийскую сборную России, таких приглашений не получили – это Антон Белов, Валерий Ничушкин, Алексей Береглазов, Михаил Науменков и Сергей Плотников. Причем, в сообщении ФХР отмечается, что это лишь предварительная информация – в настоящее время запрошены причины отказа приглашения пятерых игроков.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде не смогут выступить Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев (все – биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис Юсков, Павел Кулижников (оба – конькобежный спорт), Иван Букин, Ксения Столбова (оба – фигурное катание).

