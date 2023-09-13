«Приют человека» обещал к концу года кормить бесплатными обедами 10 тыс. человек в день

Увеличить количество бесплатных горячих обедов для нуждающихся Татарстана с 2 до 10 тыс. в день намерены до конца года организаторы благотворительного проекта «Приют человека». Об этом «Татар-информу» рассказал председатель попечительского совета фонда «Приют человека», председатель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«На сегодняшний день у нас 15 точек кормления, но в наших планах до конца года открыть еще три-четыре точки. 28 сентября запустим такую точку в Аметьево, потом в Кировском районе Казани, а также в других районах республики. В течение года планируем ежедневно раздавать до 10 тыс. порций горячего питания в день по всей республике», – сказал он.

Гимадов уточнил, что в настоящее время «Приют человека» ежедневно раздает около тысячи горячих обедов нуждающимся в Казани и столько же – по республике. Почти 90% подопечных центра – одинокие пожилые люди, у которых небольшая пенсия. Большую часть денег они вынуждены тратить на лекарства и квартплату, поэтому на еду не всегда хватает.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Наши точки питания для них являются большой поддержкой, за что пожилые люди благодарны государству», – подчеркнул Гимадов.