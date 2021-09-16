Первый в среде региональных девелоперов: #Суварстроит запустил продажи жилья на Ozon

Компания #Суварстроит дала старт продажам квартир в своих жилых комплексах через маркетплейс Ozon. Такой современный подход ко взаимодействию с клиентами сделал #Суварстроит пионером среди застройщиков всех регионов страны в освоении новой площадки продаж — электронного рынка торговли. До этого момента выбрать и купить квартиру на маркетплейсе Ozon можно было лишь у московского девелопера.

В витрине #Суварстроит на маркетплейсе 15 объектов — это квартиры в жилых комплексах «Станция Спортивная», «Южный парк», «Сказочный лес» и «Палитра». На продажу с электронной площадки они выставлены под эксклюзивными ценниками, недоступными в офисе продаж компании. Цена предложения квартир #Суварстроит на Ozon варьируется от 3,3 млн до 6,2 млн рублей. Например, квартира, подобная размещенной на Ozon за 3,3 млн рублей, в офисе компании выставляется на продажу за 3,5 млн рублей.

На Ozon покупатель оплачивает примерно 2% от стоимости квартиры — это своеобразная бронь и гарантия серьезных намерений покупки жилья. Затем в течение 14 дней клиенту нужно завершить сделку, заключив договор с самой компанией #Суварстроит в ее офисе на Оренбургском тракте, 8. Бонусом, помимо спеццены жилья, приобретенного через маркетплейс, станут 25% кешбека от суммы брони (а это минимум 25 тыс. рублей и более). В виде баллов их можно будет потратить в дальнейшем на Ozon для оплаты, например, при покупке товаров к новоселью.

Запуск новой площадки продаж квартир #Суварстроит ознаменовал презентационной пресс-конференцией.

Генеральный директор компании #Суварстроит Руслан Нурмухаметов. Фото: © Михаил Захаров

«Размещение объектов #Суварстроит на площадке Ozone — современный подход к продаже и покупке квартир онлайн. Мы уверены, что это решение ждет успешное будущее. Став первым региональным девелопером, который вывел свои квартиры на маркетплейс, мы не намерены останавливаться и будем продолжать совершенствоваться», — подчеркнул генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

Идея вывести возводимое компанией жилье на маркетплейс принадлежит коммерческому директору компании #Суварстроит Эльвире Галяутдиновой. В этом ей помогло четкое понимание своей целевой аудитории и ее потребностей.

«Наша целевая аудитория хочет безопасную сделку, хочет легко покупать и при этом экономить время. Чтобы механизм был прозрачным и понятным», — пояснила она.

«Компанию Ozon и #Суварстроит объединяют единые ценности. Это лидерство в своей отрасли. Мы, безусловно, работаем для людей, делаем наши сервисы удобными, даем выгодные предложения, строим и предлагаем наши товары и услуги для современных и прогрессивных людей», — добавила Галяутдинова.

Чтобы познакомиться с предложениями #Суварстроит на сайте Ozon и выбрать квартиру, нужно ввести в поиск электронной торговой площадки «квартиры», а затем выбрать город — Казань. В перечне будут отражены квартиры из разных жилых комплексов компании. Понравившуюся можно добавить в корзину и потом перейти к оформлению.

Первая покупка квартиры #Суварстроит из витрины Ozon, поделилась успешным стартом проекта Эльвира Галяутдинова, планируется уже в сентябре. Предзаказ появился вскоре после размещения предложения на маркетплейсе.

«Мы считаем, что это очень перспективное масштабное событие в целом для всей строительной отрасли, и уверены, что оно будет востребовано у широкого круга покупателей, в том числе у поколения Z, которое сейчас всю основную жизнь проводит в телефоне», — сказала коммерческий директор компании.

Фото: © Михаил Захаров

Люди не боятся расставаться с деньгами на площадке Ozon, поэтому и модель продаж недвижимости через маркетплейс имеет право на существование, со своей стороны заверил руководитель отдела маркетинга и развития продаж маркетплейса Ozon Джамиль Гусейнов

«У нас более 80 млн уникальных посетителей в месяц, и эти цифры растут. Численность лояльной аудитории, которая у нас постоянно покупает товары, составляет более 18 млн человек. Это огромный ассортимент товаров, который представлен на нашем маркетплейсе — начиная от товаров повседневного спроса и заканчивая дорогой техникой. Как площадка мы даем пользователям прекрасные сервисы, некие бенефиты, и, понимая, что недвижимость является товаром повышенного спроса, мы решили попробовать попродавать и ее. Благодарим наших партнеров — компанию #Суварстроит, которая предоставляет нашим клиентам качественный уникальный ассортимент квартир, которые сейчас можно видеть на площадке Ozon», — заметил Гусейнов.

Приход #Суварстроит на Ozon — начало цифровизации, на которую плавно переходит вся строительная отрасль, обратил внимание заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального строительства РТ Ильшат Гимаев. Он напомнил, что с 1 января 2022 года вступит в силу соответствующее постановление Правительства Российской Федерации, когда «госзаказчики, проектировщики, подрядчики должны работу полностью осуществлять, перейдя на цифровизацию — то есть бумажная работа должна быть исключена».

«Компания #Суварстроит — застройщик номер один. Скоро эту идею подхватят и другие застройщики. Хорошо, что есть кому дорогу открывать, и это — #Суварстроит», — подчеркнул он.

Исполнительный директор Центра электронной торговли «Маркетплейс. Легко» Инесса Яруллина в свою очередь назвала выход #Суварстроит на электронный рынок достижением не только самой компании, но и всего Татарстана.

«Мы как всегда оказались впереди планеты всей тем, что именно наш республиканский застройщик оказался первым региональным застройщиком на этом маркетплейсе. Число пользователей этого рынка растет. В настоящий момент в России 53 млн покупателей товаров и услуг в интернете. Это означает, что в течение ближайших трех — четырех лет еще 40 млн покупателей придут в интернет и будут покупать, на маркетплейсах в том числе. Это та ниша, в которой предпринимателям надо сделать все, чтобы в ней присутствовать», — подчеркнула Инесса Яруллина.

Татарстанские сейлеры, аргументировала она, продают через маркетплейс свои продукты в 77 регионов России. И если выручка за весь 2020 год на электронных рынках у татарстанских предпринимателей составляла 3,6 млрд рублей, то на 30 августа 2021 года она выросла до 18,5 млрд.