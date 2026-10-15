Евросоюз обсуждает санкции против российских спортсменов

Фото : пресс-служба ОКР

Власти Евросоюза рассматривают возможность введения ограничений в отношении российских спортсменов и их участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, обсуждения проходят в Европейской службе внешних действий. Среди рассматриваемых мер — сокращение финансирования международных спортивных федераций, которые допустят россиян к соревнованиям. Также предлагается введение визовых ограничений для тех, кто выступает под национальным флагом, и пересмотр распределения доходов от телевизионных прав.

Напомним, что в июле 2026 года Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов. На этом фоне ряд международных организаций уже допустил россиян в нейтральном статусе.