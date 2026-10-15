Калфаки и чувашские украшения возвращаются в гардероб молодых девушек

Калфаки, традиционные чувашские украшения изю и современные аксессуары с национальными орнаментами все чаще появляются в гардеробе молодежи. Интерес к национальной эстетике связан не только с модой, но и с желанием лучше узнать свои корни и сохранить культурные традиции. Об этом в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ рассказала преподаватель национальной воскресной школы Казани, председатель Союза чувашских женщин Татарстана Сильвия Чаркина.

По ее мнению, интерес молодежи к национальной одежде и украшениям искренний. Чаркина считает, что обращение к традициям – не просто временный тренд, а возможность вспомнить о своих корнях и сохранить связь с культурой предков.

Она отметила, что ей особенно приятно видеть девушек, которые носят калфаки и дополняют классические платья изю – традиционным чувашским украшением. По словам Чаркиной, такие детали помогают органично сочетать национальную эстетику с современным стилем.

В чувашской культуре сегодня работают многие мастера, создающие современные украшения на основе традиционных мотивов. Такие изделия становятся узнаваемыми и востребованными. В Доме дружбы народов Казани регулярно проводят мероприятия, на которые приглашают мастеров, работающих с национальными украшениями.

Чаркина рассказала, что молодые девушки с интересом покупают серьги с национальными элементами, цепочки и другие аксессуары. Они хорошо сочетаются с классической одеждой и позволяют добавить в повседневный образ детали родной культуры.

Преподаватель считает, что возвращение интереса к национальным украшениям показывает: молодежь стремится не только следовать современным тенденциям, но и находить собственный стиль через культурное наследие своего народа.