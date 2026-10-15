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Общество 15 октября 2026 13:15

«Миллиард.Татар» объявил голосование за лучший татарский музей 2026 года

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«Миллиард.Татар» продолжает премию «Татары года – 2026». На этот раз издание объявило голосование в номинации «Татарский музей года – 2026». В десятку претендентов вошли музеи, посвященные истории татарского народа, его культуре, традициям и выдающимся деятелям.

За звание лучшего поборются десять участников:

  • Музей-усадьба М. Файзи – дом, в котором гостил драматург;
  • Татарский центр культуры и искусства имени Ишимбаева – хранитель традиций касимовских татар;
  • «Казан арты» – музей, рассказывающий об истории татарского края через предметы и судьбы людей;
  • «Иске Казан» – место, где сохранились следы древнего города и память о прошлом татарского народа;
  • Музей народного творчества и быта имени М. Газымова – собрание работ татарских мастериц;
  • Частный музей Нуруллы Гарифа – хранитель истории, которую стараются уберечь от забвения;
  • «Тайны Сююмбике» – музей, позволяющий погрузиться в историю ханской эпохи;
  • Музей истории города «Сувара» – место, посвященное наследию древней Булгарии;
  • «Туран Арт» в Ямашурме – пространство, где татарские ремесла получают новую жизнь;
  • Музей Галимджана Баруди – музей, посвященный истории татарского просвещения.

Проголосовать за понравившийся музей можно в трех форматах: в сообществе «Миллиард.Татар» во «ВКонтакте», в Телеграме или на официальном сайте премии.

Участники премии «Татары года – 2026» соревнуются в 21 номинации. Имена победителей объявят 2 декабря.

#музеи татарстана #голосование
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