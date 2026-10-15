«Миллиард.Татар» объявил голосование за лучший татарский музей 2026 года

«Миллиард.Татар» продолжает премию «Татары года – 2026». На этот раз издание объявило голосование в номинации «Татарский музей года – 2026». В десятку претендентов вошли музеи, посвященные истории татарского народа, его культуре, традициям и выдающимся деятелям.

За звание лучшего поборются десять участников:

Музей-усадьба М. Файзи – дом, в котором гостил драматург;

Татарский центр культуры и искусства имени Ишимбаева – хранитель традиций касимовских татар;

«Казан арты» – музей, рассказывающий об истории татарского края через предметы и судьбы людей;

«Иске Казан» – место, где сохранились следы древнего города и память о прошлом татарского народа;

Музей народного творчества и быта имени М. Газымова – собрание работ татарских мастериц;

Частный музей Нуруллы Гарифа – хранитель истории, которую стараются уберечь от забвения;

«Тайны Сююмбике» – музей, позволяющий погрузиться в историю ханской эпохи;

Музей истории города «Сувара» – место, посвященное наследию древней Булгарии;

«Туран Арт» в Ямашурме – пространство, где татарские ремесла получают новую жизнь;

Музей Галимджана Баруди – музей, посвященный истории татарского просвещения.

Проголосовать за понравившийся музей можно в трех форматах: в сообществе «Миллиард.Татар» во «ВКонтакте», в Телеграме или на официальном сайте премии.

Участники премии «Татары года – 2026» соревнуются в 21 номинации. Имена победителей объявят 2 декабря.