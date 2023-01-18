Глава татарской общины Петербурга: «Если вас мало, вас не будут уважать»

Почему итоги последней переписи населения вызывают сомнения? Действительно ли численность татар в Петербурге достигает 600 тысяч? Есть ли «татарская партия» в Северной столице? На эти вопросы в интервью проекту «Миллиард.Татар» ответил глава Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев.

Раис Яркаев: «В таком масштабе, как в Москве, “татарского фактора” в Петербурге, конечно, нет»

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«Беглов как личность относится к автономии с уважением»

В Москве есть понятие «татарская партия»: Хуснуллин, строители и так далее. А есть ли такой же «татарский фактор» в Петербурге?

В таком масштабе, как в Москве, конечно, нет.

На одной из встреч нам сказали, что есть люди, которые находятся рядом с губернатором, могут ему позвонить, зайти…

Такие люди действительно есть, их все знают. В свое время, когда Матвиенко избирали вице-губернатором, естественно, татары были оплотом выборов. У нас были близкие, хорошие отношения с ныне покойным муфтием Пончаевым [Жафяром Насибулловичем]. Они с отцом дружили, и взаимное уважение сохранилось. Еще Шамиль Измайлович Акбулатов – они когда-то вместе работали в строительной сфере. Остальных не знаю, может быть, есть кто-то еще.

«В свое время, когда Матвиенко избирали вице-губернатором, естественно, татары были оплотом выборов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Конкретно как личность [Беглов] относится к автономии с уважением. Как губернатор – ничего не могу сказать. Надо понимать, что есть личность, а есть должность.

Как бы то ни было, в декабре прошлого года нам удалось получить землю под культурный центр. Впервые в истории. Сейчас все зависит от финансирования. Свою задачу я выполнил, дальше уже решать не мне. Таких денег я не имею.

Вы сказали, что есть два больших человека рядом с губернатором…

Они ничего не сделали и не смогли бы сделать, потому что город не даст ни копейки. Свое дело он уже сделал – дал землю. В этом шаге мне никто не помогал, я начинал эту инициативу еще при Полтавченко, продолжил при Беглове, и наконец-то это случилось.

Большое спасибо Рустаму Нургалиевичу [Минниханову]. Когда мы бегали, согласовывали (а это все-таки тоже деньги), он финансово помог вместе с Шафагатом Тахаутдиновым (бывший генеральный директор ОАО «Татнефть», – прим. Т-и). Деньги, может быть, для кого-то и небольшие, но без них согласовать было невозможно.

Праздничный намаз в Курбан-байрам в Санкт-Петербургской соборной мечети Фото: dum-spb.ru

«Если у вас маленькая численность, вас не будут уважать, кто бы что ни говорил»

А как вы встали во главе общины?

Все началось в советское время, когда я приехал сюда учиться из родного Азнакаево. Поступил в 1982 году в петербургскую Военную академию тыла и транспорта. В свое время это была самая большая академия в мире, а сейчас она, наверное, самая маленькая. Окончил ее, потом три года проработал в Оренбурге, после – в 1988-м – вернулся в Петербург. Решил поступить в агентуру, сдал экзамены, и мне предложили стать преподавателем в академии. Я согласился и снова оказался на родной кафедре обеспечения войск ракетным топливом.

В 1993 году я уволился, а в 1999-м возглавил местное представительство «Татнефти» – меня попросили. После настал момент, когда меня покойный Пончаев попросил… Экстренно провели съезд, и меня выбрали председателем. Это было в нулевые годы. С тех пор я и продолжаю свою работу.

Дружба с «Татнефтью» позволяла мне двигать вперед какие-то задачи. В свое время в Казани поднимался вопрос о том, чтобы везде выбрать таких председателей, как-то связанных с Татарстаном. Предполагалось, что им легче будет. И такие случаи в некоторых регионах произошли.

На Сабантуе Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Когда мы обсуждали вопрос переписи, вы сказали, что в Питере, по вашим оценкам, около 600 тысяч татар. Ошеломляющая цифра, потому что мы видим по последней переписи цифру 20 тысяч. Как говорится, какие ваши доказательства?

Есть теория вероятности. Возьмите Сабантуй или любые другие мероприятия…

То есть 70-80 тысяч человек приходит, даже если половина из них татары, – это уже внушительная цифра.

Есть теория вероятности, здесь не надо ничего выдумывать. Во-вторых, мы знаем, что здесь собирается Комитет по национальным вопросам и так далее. Мои друзья-евреи говорят: «Раис, тебе хорошо – у тебя народа вот как много». Если у вас маленькая численность, вас не будут уважать, кто бы что ни говорил. И движения бы не было. А мы двигаемся.

То есть то, что власть вас как фактор учитывает…

На выборах Полтавченко я был доверенным лицом. Зачем им меня приглашать вообще? Были татары, азербайджанцы, и все. 20 тысяч человек на фоне 5 миллионов – это ноль.

То есть вы считаете, что перепись 2020 года – проваленная?

Она не проводилась. Это была чистая формальность.

Фарид Мухаметшин и Раис Яркаев (справа) на праздновании Сабантуя в Ленинградской области, 25 июня 2022 г. Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я был злой татарин – так у меня говорили за спиной»

Откуда тогда взялось 20 тысяч?

Почему так записали, ответ, наверное, один.

Уменьшить фактор?

Конечно. Чем больше ты поднимаешься и себя показываешь, тем больше будут давить. Богатые люди говорят: «Чем более жирный кусок у меня будет, тем больше давление, зависть».

По сути, минус 600 тысяч татар по России – это же «черная метка». «Вас нет».

Да, «вас нет». Кто ты такой? Чего ты лезешь? Чего вам надо? Я мыслю не масштабами государства, а масштабами татарина: дайте мне, мне положено.

И главная опора – наша республика.

Главная опора, конечно. У нас хорошая промышленность, есть какие-то деньги. Если бы у нас не было этой опоры за плечом… Затопчут. Это не красивые слова и не подхалимаж…

«В основном у нас профессорско-преподавательский состав, медики. Интеллигенция, если называть общим словом» Фото: piter.tatar

Это везде так.

Я нахожусь внутри и вижу все это. Когда я только сюда ехал, нас было два татарина среди курсантов. Меня пытались называть Ромой, но я остался Раисом, пытались как-то напугать. Но я был злой татарин – так у меня говорили за спиной. Когда меня послали на Дальний Восток, я поехал туда служить, хотя учился на отлично.

А татары в Питере где больше всего представлены? В Москве все знают, татары начинали с дворников…

Не знаю, кто это придумал. Я хочу разбить эту теорию. Что такое татары? Это была объединяющая все азиатские республики страна – узбеков еще в царское время называли татарами. Это идет еще с Великой Тартарии. Все назывались татарами. Общее, собирательное понятие.



Дворниками были узбеки и так далее, но не татары. Наверное, такое тоже было, но не массово. Когда говорят про дворников, ну вы хоть почитайте историю. Давайте спросим у любого татарина, кем у него был прадед. Ну, не меньше князя. В основном у нас профессорско-преподавательский состав, медики. Интеллигенция, если называть общим словом. Военных немерено, инженеров. Бизнесменов тоже много. Кто-то когда-то ляпнул про дворников, и этим сейчас пользуются.