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Общество 21 марта 2024 14:44

Когда полностью растает снег в Татарстане – ответ профессора КФУ

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Когда полностью растает снег в Татарстане – ответ профессора КФУ
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Активно снег начнет таять в Татарстане в последних числах марта, когда в республике установится стабильная плюсовая температура. По климатическим меркам, полностью снег растает во второй декаде апреля. Об этом рассказал замдиректора по международной деятельности, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Он добавил, что медленное таяние снега сейчас связано с антициклоном. Именно из-за его «нашествия» днем температура поднимается значительно выше нуля, а ночью опускаются ниже нуля.

Однако дожди, которые придут на следующей неделе, ускорят таяние снега, отметил эксперт.

#снег #Татарстан #весна #КФУ
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