Семеро представителей Татарстана поборются за победу в финале «Студента года-2019»

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Ростове-на-Дону 14 ноября стартовал финал конкурса Российской национальной премии «Студент года», которая проводится в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Студенты из Татарстана соревнуются в семи индивидуальных и шести коллективных номинациях, сообщает пресс-служба организаторов.

В состязаниях примут участие представители ведущих вузов республики, в том числе КФУ, КНИТУ (КХТИ) и КГМУ. «В текущем году более 8 тыс. студентов российских вузов подали заявки на участие в 65 региональных этапах премии. Из них 600 человек из 55 субъектов страны стали победителями и лауреатами и примут участие во всероссийском очном этапе “Студента года”», – отметили в пресс-службе.

Представители Татарстана будут соревноваться в семи индивидуальных номинациях. Это «Общественник года», «Председатель студенческого совета года», «Интеллект года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Иностранный студент года».

В состав жюри конкурсных испытаний войдут известные во всем мире деятели науки и культуры, а также общественники и спортсмены. Среди них – олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, актер театра и кино Александр Мартынов, телеведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов, эксперт Национального фонда развития здравоохранения Станислав Давыдов, советник руководителя Росмолодежи Анастасия Артемова и другие.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина для обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ.

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