Пестречинская тыква стала изюминкой фестиваля «Бакча-2019»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Свою сельхозпродукцию жители Пестречинского района продемонстрировали на площадке Агропромышленного парка «Казань» на фестивале «Бакча-2019», куда похвастаться урожаем приехали садоводы со всего Татарстана, пишет газета «Вперед».

Царицей стенда Пестречинского района стала тыква. Дегустационный выставочный стол, который подготовили представители муниципалитета, был полностью выполнен из этой овощной культуры – посетители могли угоститься пастилой, канапе, выпечкой, десертами.

Меню городским жителям пришлось по вкусу. «Даже не догадывалась, что из тыквы можно приготовить такие разнообразные и вкуснейшие блюда. Я попробовала маффины, нежный рулет, мне очень понравилось, необычный и пикантный вкус», – поделилась своим мнением Анастасия Петрова.

Акцент на бахчевой красавице сделали неслучайно, ведь именно она стала любимицей фермеров и садоводов. Особой популярностью тыква пользуется в селах Кибячи, Отар-Дубровка и Пестрецах.

Фестиваль состоялся при участии Марата Зяббарова, на тот момент – и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, и заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

Гостей у выставочного стенда встречали артисты из творческого коллектива «Селяне» в традиционных национальных костюмах. Они исполнили народные песни и танцы. Представители Пестречинского района продумали каждую деталь своей экспозиции. Особенно красочно была выполнена фотозона, а также зоны с овощными отделами, цветовое оформление которых напоминало о национальном флаге республики. Все представленное на стенде пестречинцы сделали вручную.

Худрук районного Дома культуры Лейсан Сагирова отметила, что они не стали ограничиваться только бахчевыми культурами, презентовав и обычные овощи: огурцы, помидоры, перцы, картофель и ряд других.

После официального открытия состоялась церемония награждения, на которой поощрили и пестречинцев. Айрат Мустафин (СНТ «Родник») удостоился грамоты как руководитель лучшего садоводческого общества в районе, в подарок он получил ноутбук. Роза Добрякова (председатель СНТ «Заречье-2») удостоилась грамоты Министерства сельского хозяйства за добросовестное отношение к работе и поддержку садоводческого общества. Также ей вручили памятный подарок – сельскохозяйственный триммер. Розе Калиничевой (председатель правления СНТ «Рассвет») подарили бензопилу для сохранения и поддержки чистоты на своей территории.

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