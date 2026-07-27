Минуллина: Китай высоко ценит экологическую продовольственную продукцию из РФ

Одним из перспективных направлений для экспорта из России в Китай стала экологическая продовольственная продукция. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа в Казани, сообщила глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Китай нуждается и очень высоко ценит экологическую продовольственную продукцию из России. Для нашего бизнеса это очень хорошая возможность для экспорта. Надо ее обязательно использовать», – сказала она.

Тема сельского хозяйства и взаимодействия по этому треку станет одной из главных тем форума. Участие в этом диалоге примет министр сельского хозяйства России Оксана Лут, добавила Минуллина.