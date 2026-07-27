Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй посетит форум РОСТКИ в Казани

Одну из сессий международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа в Казани, посетит посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«В этом году одну из сессий форума посетит посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Его поддержка и личное участие играет большую роль для диалога деловых кругов России и Китая», – рассказал он.

Он выразил надежду, что в этом году форум станет еще масштабнее как с точки зрения количества участников, так и подписанных соглашений.